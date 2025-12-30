来年1月4日に東西で金杯2025年の競馬界のラストG1となる東京大賞典は29日、大井ダート2000メートルで行われ、地方大井のディクテオン（セン7、荒山勝）が制した。年内の大レースは終了したが、闘志満々の競馬ファンは早くも年明けを見据えている。28日に中央競馬の一年の総決算、有馬記念が行われ、29日には東京大賞典も開催。年内のビッグレースが終了したが、競馬ファンに休みはない。中央競馬は来年1月4日に始まり、京都