〈「歌舞伎役者になれる弟を、昔は羨ましいと思っていた」寺島しのぶが映画『国宝』で向き合った“血筋”への愛憎と“国宝の娘”に生まれた宿命〉から続く実写邦画の歴代興行収入記録を更新した今年度最大の話題作『国宝』。【画像】寺島しのぶの誌面未掲載カットを見る自らの人生を投影するような役柄を演じた寺島しのぶが、その演技に込めた思い、そして歌舞伎界に育った自身の生き様を語った。（全2回中の2回目／最初から読