2020年から閉店が続いていた東京近郊の立ち食いそば屋は2024〜2025年になると一転、新規開店する店が増加した。背景にはコロナ禍からの回復、他業種からの参入、和食などのプロが個人店として登場、チェーン店などの出店再開などがあげられる。そんな1年となった2025年を振り返って、今年出会った“至高の一杯”をまとめてみよう。 【画像】立ち食いそばマニアが厳選した2025年の“至高の一杯”の写真を一気に見る◆◆◆