1975年12月の第1回から数えて、50周年を迎える同人誌即売会の「コミックマーケット（コミケ）」。その会場でよく見かけるのが、かわいらしい猫のイラストがあしらわれた段ボールだ。【画像】コミケで見たことある！ ポプルスの特徴的な段ボールをじっくり見る段ボールの主は、2026年1月で設立50周年を迎える、コミケとほぼ同期の会社であるポプルス。当時大学生たちがお金を持ち寄って印刷機を購入し、6畳ひと間で始めた印刷業