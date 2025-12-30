近づけば刺さり、離れれば冷える――人との距離感に疲れていませんか？ お互いに依存することのない、心地いい距離感はどうすれば見出せるのでしょうか。IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『求めない練習絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』をもとに解説します。距離は人間関係に必要不可欠何度も集まっては離れること