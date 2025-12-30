デフリンピックの開催は日本で初めてだった大谷翔平ら日本選手が出場し、東京ドームで開かれたドジャース×カブスの開幕シリーズ、東京2025世界陸上など、2025年も話題となるスポーツイベントが日本で開かれた。その一つが「きこえない・きこえにくい人のための五輪」と言われ、日本初開催となった「東京2025デフリンピック」だ。世界各国から選手と役員など約6000人が参加。観客動員は目標だった10万人を大きく上回る28万人を記録