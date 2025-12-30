待望の初本塁打は岡本モデルのバットから！？広島の佐々木泰内野手（２３）が２９日、今後試用していくバットを巨人から米大リーグ挑戦を目指している岡本和真内野手（２９）と同型にしたことを明かした。来季は２桁本塁打も目標に掲げる“泰砲”は球界屈指の長距離砲と同じバットで“泰アーチ”量産を目指す。新たな“相棒”候補を手に、さらなる飛躍を期す２年目への準備を着々と進める。バットの型を模索し、たどり着いたの