落語家の初代林家三平さんの妻で、エッセイストの海老名香葉子（えびな・かよこ、本名同じ）さんが２４日、老衰のため死去した。９２歳だった。２９日に近親者のみでの葬儀を終え、長男で喪主の林家正蔵（６３）が公式サイトで発表した。＊＊＊＊＊＊＊２０１８年８月、平成最後の終戦の日を迎えるにあたりインタビューを申し込むと、根岸の自宅に招いてくれた。幸せを感じる瞬間について話したとき、香葉子さんは「歯磨き」だ