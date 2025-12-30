今日はいったい、何の日でしょうか？知っていると、今日を特別な日に感じることができるかも…！「12月30日」今日は何の日？「12月30日」は、何の日でしょうか？ヒントは、東京都で新しい交通手段が登場した日です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「地下鉄記念日」でした！1927（昭和2）年12月30日は、東京都の上野〜浅草間2.2kmで、地下鉄が開