史上初の九州対決となった決勝戦は、サガン鳥栖（佐賀）がソレッソ熊本（熊本）とのＰＫ戦を３―２で制して全国７８７７チームの頂点に立った。０―０で前後半を終了。１０分間の延長戦でも決着がつかずＰＫ戦ではサガン鳥栖のＧＫ秋吉駿佑（５年）が好セーブ。１４年連続１６回目の出場の名門に初優勝をもたらした。２年ぶり２度目の優勝を狙ったソレッソ熊本は自慢の攻撃陣が不発に終わった。サガン鳥栖の最後のキッカー・古