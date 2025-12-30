半導体デバイスの基板となる「シリコンウエハー」。このシリコンウエハーを「削る」「磨く」「切る」装置で、圧倒的な世界シェアを誇る企業が日本にあることをご存じだろうか？東洋経済新報社編集委員で、著書に『日本人が知らない!! 世界シェアNo.1のすごい日本企業』がある田宮寛之氏が、この企業の優れた技術について解説する。1000分の5ミリレベルの超微細技術ディスコは半導体の基板であるシリコンウエハーを「削る」「磨く