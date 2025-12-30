きょうは北海道から北陸の日本海側を中心に、ところにより雷を伴い、雪や雨が降るでしょう。北西からの風が強く吹く予想です。一方で、太平洋側はすっきりと晴れるでしょう。沖縄は強い風を伴って雨が降る予想です。【予想気温】けさは各地できのうよりも冷え込みが弱くなっています。日中の最高気温は、日本海側の地域はきのうよりも低いですが、太平洋側の地域ではきのうよりも高い予想です。東京は16℃、大阪は15℃と、11月並み