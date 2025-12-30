女優有村架純（32）のスタッフが29日夜、公式Xを更新。仕事納めを報告した。スタッフは「今年も1年ありがとうございました！架純氏は今日で仕事納めでした太陽にあたってぽかぽかしている架純氏」と書き出し、青空の下で気持ちよさそうな表情をしている有村の近影を掲載。そして「来年は皆様にお知らせできることがたくさんありそうなので楽しみにお待ちいただけると嬉しいです…素敵な年末年始をお過ごしください」とつづった