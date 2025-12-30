政府は来年4月から、公立小学校の給食を無償にする。自民党、日本維新の会、公明党の合意に沿って自治体への財政支援を予算化した。決定までの過程を振り返ると、二つの問題点が指摘できる。一つは財源のいいかげんさであり、もう一つは国と地方の不正常な関係だ。他の政策の教訓としたい。3党は今年2月、給食無償化について「まずは小学校を念頭に2026年度に実現する」と合意した。費用には触れていない。財源案がまとま