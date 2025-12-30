大分県日田市の農業者らでつくる日田地域農業経営者会議の研修会が17日、日田市のホテルで開かれ、元西日本新聞社記者の佐藤弘氏（64）が「振り返れば未来〜40年前の番組から何を学ぶ？」と題して講演。農業を取り巻く過去・現在・未来について語った。同会議は野菜や果樹、花き、畜産などさまざまな品目の農業経営者ら約30人で組織。2004年から各界の有識者を講師に招いて、研修会を開いている。佐藤氏は西日本新聞社時代、