高校生の進学や資格取得を応援している国際ソロプチミスト日田（佐竹邦恵会長）は24日、大分県立日田高3年の芝葉和（はな）さん（18）に10万円の支援金を贈った。国際ソロプチミストアメリカ日本南リジョンが2021年度から、夢や志を持つ高校3年の女子生徒を対象に実施しているプロジェクトの一環。芝さんは、日田少年少女合唱団の一員として韓国を訪問したり、将来、国際舞台での活躍を目指したりしている点などが認められた。