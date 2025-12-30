長崎県諫早市土師野尾町の酒造会社「杵の川」による「純米大吟醸丁子屋」が5月にあった全国新酒鑑評会と、10月の福岡国税局酒類鑑評会で金賞を獲得した。杜氏（とうじ）らが今月半ば、市役所で大久保潔重市長に報告した。丁子屋は諫早産を含む酒米・山田錦を40％にまで磨き、リンゴのような香りと甘味、程よい酸味に仕上げた。杜氏の瀬頭りつ子さんは、夏場の高温障害などコメ農家の置かれた厳しい現状から、「諫早の米で賞