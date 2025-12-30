来年1月20日告示、同25日投開票の熊本県球磨村長選に、元県森林局長で新人の大岩禎一氏（62）が29日、無所属で立候補する意向を表明した。村長選への出馬表明は、新人で元労働基準監督官の加納一郎氏（52）に続いて2人目。記者会見した大岩氏は「これまでの行政現場での経験や国や県との交流で培ったパイプや知見を生かし、豪雨からの復興や人口減対策に取り組む」と述べた。大岩氏は同村神瀬出身。24年の前回村長選に出馬し