熊本市は引っ越しや死亡などに伴う手続きに必要な申請書について、窓口の職員が来庁者から聞き取りしながら一緒に作成する「書かないワンストップ窓口」を2026年1月22日から導入する。申請書を何枚も書いたり移動したりする手間が省けるようになる。また、窓口の受付時間は現行の午前8時半〜午後5時15分を、午前9時〜午後4時半に短縮する。こちらは2月から実施する。ワンストップ窓口を導入するのは五つの区役所の区民課窓口。