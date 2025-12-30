2月に本体工事が始まった長崎県諫早市の本明川ダム建設現場で、長崎労働局や諫早労働基準監督署などによる合同安全パトロールがあった。多数の重機や大型車を扱い、所属の異なる大人数が働くためで、長崎労働局の倉永圭介局長は「年末年始の前後は慌ただしい中での作業となり、労働災害のリスクが高まる。基本の徹底が重要」と呼びかけた。一行は今月上旬、1次〜3次の業者22社の85人が採掘やのり面保護の作業に当たる現場を視