長崎県警諫早署は24日、行方不明届が出されていた70代の女性を保護した建設コンサルタント「西日本開発株式会社」＝諫早市＝の加藤一成さん（45）と吉田武蔵さん（22）に感謝状を贈った。2人は8日午後4時ごろ、市内の山間部の市道で測量作業中、1人で歩く女性を見かけた。路肩に座り込んだ女性に「どうされたんですか」と声をかけると、「長崎に行く」と返答があったが、その他の問いかけには「分からない」という応答だったた