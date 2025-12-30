初詣【長崎市】諏訪神社31日午後4時から大はらえ式、引き続き除夜祭。1日午前9時から歳旦祭。5日午前10時から鎮火祭、鎮火神事。興福寺31日午後11時半から除夜の鐘。その後に温かい甘酒を振る舞う。1〜8日は正月花をめでる「新春花あそび」。7日は七草がゆ、11日はぜんざいをそれぞれ午前9時半から200人分振る舞う。【諫早市】諫早神社1日午前0時から元旦祭。諫早市のキャラクター「うないさん」のお守り頒布や