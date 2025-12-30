長崎市上西山町の諏訪神社で29日、初詣客を迎える臨時の「みこ」への講習会があった。大学生ら約50人が参加し、はかまの着付けや参拝客への応対方法を学んだ。権宮司の宮田文嗣さん（63）はあいさつで、諏訪神社が今年で鎮座400年だったことに触れ「401回目のお正月。参拝客がすがすがしい気持ちになるよう、笑顔で迎え、笑顔で帰ってもらうお手伝いをしてください」と呼びかけた。本職のみこからは心構えやお守りについての説