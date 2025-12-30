九州新幹線西九州（長崎）ルートで整備方針が未定の新鳥栖−武雄温泉を巡り、山口祥義知事は29日、佐賀市の佐賀空港内で、国土交通省の水嶋智事務次官と面談した。整備にかかる財源やルートについて、協議を続ける方針を確認した。面談は非公開。終了後、両者はそれぞれ報道陣の取材に応じた。水嶋次官は「現状が固定化するのは望ましくなく、前に進める必要があると知事に伝えた」と説明。ルートに関しては「さまざまな材料を