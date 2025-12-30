今大会唯一初出場の九州文化学園が、決定力の差で涙をのんだ。前半6分に谷村（3年）のシュートがポストをたたくなど、早い時間に訪れた好機を生かせない。相手の厳しいプレスからボールを奪われ、前半14分、同27分に失点を重ねた。後半はシュート0本に終わり零封負け。現役時代、Jリーグの福岡や長崎でプレーした有光監督は「『圧倒して勝つ』が目標だった。1点も取れなかったことが何よりも悔しい」と唇をかんだ。ソフトボ