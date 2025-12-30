初詣◆佐賀市・佐嘉神社、松原神社31日午前10時から開運「武威祭」、午後3時から「大祓式」。同4時から「除夜祭」。1日午前0時から葉隠太鼓保存会による奉納演奏。同7時から「歳旦祭」。4日まで肥前國猿廻葉隠猿芸舎による猿まわしの大道芸。◆佐賀市・護国神社1日午前9時から元旦祭。◆神埼市・櫛田宮1日午前0時から歳旦祭。◆吉野ケ里町・東妙寺31日午後11時半から除夜の鐘つき。1日午前11時から元旦まいり。