サッカーの第34回全日本高校女子選手権は29日、兵庫県立三木総合防災公園などで開幕して1回戦が行われ、前回大会で史上初の3連覇を果たした藤枝順心（静岡第2）は鎮西学院（長崎）に3−0で勝ち、30日の2回戦へ進んだ。筑陽学園（福岡）は0−4で専大北上（岩手）に完敗。神埼（佐賀）も0−1で松山東雲（愛媛）に敗れた。大会は52チームが参加。全国総体女王の大商学園（大阪）や神村学園（鹿児島）などは2回戦から登場する。決