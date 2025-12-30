２０２５年度プロレス大賞で女子初の敢闘賞を受賞した?太陽神?Ｓａｒｅｅｅ（２９）が激動の１年を振り返る。３回にわたりお届けする第２回はブーイング騒動について思いを激白した。【太陽神の闘争史（２）】――今年は「本物のプロレス」発言が物議を醸した…Ｓａｒｅｅｅ（スターダム本格参戦で）朱里とのＩＷＧＰ女子王座戦の前に、八神蘭奈とシングルで戦うことになったんですよね。それで試合前、八神に「本物を教えて