なぜカーリングは五輪で盛り上がるのか――。近年の実績はもちろんだが、競技特性も大きく関係しているという。２０１８年平昌五輪で女子日本代表ロコ・ソラーレ（ＬＳ）が銅メダルを獲得。「もぐもぐタイム」で一躍注目を集めると、２２年北京五輪では銀メダルに輝いた。日本カーリング界の歴史を塗り替える好結果と愛嬌たっぷりのチームの雰囲気に列島中が歓喜に沸いた。２６年ミラノ・コルティナ五輪は国内選考でＬＳを破