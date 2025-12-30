スターダムの岡田太郎社長が、年内最後のビッグマッチ２９日の両国国技館大会を総括した。フワちゃんの再デビュー戦などリング外の話題も豊富だった今大会は、前日までにチケットが完売。観衆は「６５６３人の満員札止め」と発表された。岡田社長は「升（席の人数が）１人になっておりますので、本来の両国国技館の満員の数ではないので超満員札止めとはしません」と説明しながらも「当日券もなく大会を迎えたことを誇りに思っ