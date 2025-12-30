「ケンタが追い続けてきた選手なら、ウチは争奪戦から降りる」――。ソフトバンクは今冬、Ｕ１８キューバ代表主将のジョナサン・モレノ内野手（１８）を育成契約で獲得した。高い守備力を誇る遊撃手は、メジャー３０球団が獲得に興味を示したとされる世界的有望株。なぜ、ソフトバンクは争奪戦を制することができたのか。冒頭の言葉は、あるナ・リーグ強豪球団の担当スカウトの弁だ。「ケンタ」とは、２０１４年からソフトバンク