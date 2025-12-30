ＤＤＴのＫＯ―Ｄ無差別級とユニバーサル２冠王者・上野勇希（３０）が?予言的中?で２０２５年度プロレス大賞の新人賞を受賞した武知海青（２７＝ＤＤＴ／ＬＤＨ）に?我道爆進?の期待をかけている。上野は９月の後楽園ホール大会で武知、Ｔｏ―ｙと組んでＫＯ―Ｄ６人タッグのベルトを戴冠。武知には初めてのタイトルをもたらした。実は上野はこの時から、武知の新人賞獲りのサポートを宣言。「武知海青の新人賞狙ってます、僕