【モデルプレス＝2025/12/30】TBSでは、2026年1月2日よる9時15分より「ニノなのに新春SP」を放送。俳優・アーティストの福山雅治がスペシャルゲストで登場し、伝説エピソードを明かす。【写真】福山雅治「イケメンすぎる」デビュー当時の若かりし姿◆福山雅治「ニノなのに」スペシャルゲストで登場本番組は、二宮和也がMCを務め、「なのに」をキーワードに様々な物事や人物の意外な一面を掘り下げる「ギャップ検証バラエティ」。MC