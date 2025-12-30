お笑いコンビ・チョコレートプラネットの長田庄平、松尾駿がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「日本住宅ローン GO!GO!家族（ファミリー）」（毎週土曜15:25〜15:30）。ほっこりした話から、ちょっと変わった家族の話まで、リスナーのみなさんの家族エピソードを紹介していく5分番組です。12月25日（木）の放送では、特別番組「日本住宅ローン GO!GO!家族 年末スペシャル2025」として、放送時間を55分に拡大してお届け