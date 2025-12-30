今日30日(火)は、東北の日本海側と北陸は不安定。落雷や竜巻などの激しい突風、ひょう、急な強い雨に注意。北海道の日本海側は断続的に雪。関東から九州は広く晴れてポカポカ陽気。大掃除日和だが、空気がカラカラ。火の元に注意。東北の日本海側と北陸は落雷・急な強い雨に注意今日30日(火)は、気圧の谷が北日本を通過するでしょう。気圧の谷に向かって流れ込む暖かく湿った空気と上空の寒気の影響で、大気の状態が非常に不安定と