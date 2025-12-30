NY原油先物2月限（WTI）（終値） 1バレル＝58.08（+1.34+2.36%） ニューヨーク原油の２０２６年２月限は反発。中東情勢の緊迫感が高まっていることが相場を支えた。イエメンでは、反フーシ派でまとまっていたはずのイエメン暫定政権側と南部暫定評議会（ＳＴＣ）が対立を激化させている。アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）が支援するＳＴＣが石油資源が豊富なハドラドマウト州やアル・マフラ州を占領したこと