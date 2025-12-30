児童ポルノをビジネスにする企業や事業者たちは後を絶たない。ホワイトハッカーとして活動するretr0氏によると、児童ポルノが大量出品されているWEBサイトも現存しているという。（ホワイトハッカーretr0、構成／山野祐介）児童ポルノをビジネスにする企業や事業者たち前編では、個人間における児童ポルノ売買の実態と、それに対する捜査体制の甘さについて触れたが、児童ポルノを「商品」として扱うのは性的欲求や承認欲求