30日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比100円安の5万380円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万526.92円に対しては146.92円安。出来高は4492枚だった。 TOPIX先物期近は3424ポイントと前日比2.5ポイント安、TOPIX現物終値比2.52ポイント安だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 50380-1004492 日経225mini