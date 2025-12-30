ソフトバンク・長谷川威展投手（26）は、周囲を盛り上げる太陽のような存在だ。しかし、3月に左肘内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）を受けリハビリが中には不安が大きくなり、珍しく落ち込む日が続いた。そんなときに出会ったのが、アファメーション（自己肯定）というマインドセット法だ。育成選手契約となった今オフ、来季の1軍登板へ焦らず努力を続けている。“気迫あふれるその球で行けよ威展ひたむきに”