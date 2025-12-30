筑後で頑張るソフトバンク選手の知られていない「マル秘」を探るこのコーナー。第26回は「2025年を表す漢字」。☆前田悠伍投手＝「初」1軍初勝利、初めての中継ぎ、手術も初めて。「いろんな経験をして、たくさん考えて成長しました。全部大きい“初”です」。3年目の来季は「開幕から1軍で、常に1軍で投げ続けて、新人王を獲りたいです」と力強く言い切った。＜ちなみに＞私生活での初は「ないですね、多分」。野球一筋の