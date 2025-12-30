日本ハムは“秘密兵器”の本拠地導入に期待だ。昨年から2軍本拠地の千葉・鎌ケ谷に、身体運動のからくりを力学的に解釈して応用する「スポーツ・バイオメカニクス」の機材を導入。今秋キャンプではエスコンでも試験的に投手陣らのデータ測定を実施した。野球の動作をセンサーなどで検知し、数値化させることで能力向上に役立てる狙いで、1軍の選手にも好評を得た。球団幹部は本拠地への本格導入について「人員も物も必要に