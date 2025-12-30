有馬記念でＧ１・２勝目を挙げたミュージアムマイルは激闘から一夜明けた２９日、栗東トレセンで元気な姿を見せた。担当の嘉堂助手は「到着したのは午前１時過ぎ。馬運車に乗る時は疲れているかなと思いましたが、降りてからはタッタッと自分の馬房に行って、すぐにゴロゴロしていました。早く帰りたかったんですかね。今のところは大きく変わった感じもないです」と若きグランプリホースの様子を笑顔で説明した。ゲートまで付