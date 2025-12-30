「ザ・ドリフターズ」の高木ブー（92）が29日、自身のインスタグラムを更新。落語家の初代林家三平さんの妻でエッセイストの海老名香葉子さんを追悼した。高木は「僕と同じ年の海老名香葉子さんがクリスマスイブに亡くなられた」と書き始め「おかみさんと直接話したのはお正月の特番の放送後、僕の女装コントを観て、「凄い面白かった。先生いつまでも現役で頑張って下さい」と電話口から、いつもの優しい声が聞こえた。戦前戦