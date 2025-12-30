「中山金杯・Ｇ３」（１月４日、中山）新年一発目の東西重賞でＶ発進を決めるのはどの馬か−。中山金杯で主役を務めるのは、目下４連勝中と勢いＮｏ．１のカネラフィーナ。ここで初タイトルをつかみ取り、飛躍の一年をスタートさせる。一方、京都金杯はランスオブカオスが中心。“最強世代”のマイル組が新春の淀で輝きを放つ。飛躍の２６年へ。明け４歳を迎えるカネラフィーナが新年最初の重賞で主役に躍り出る。軌道に乗