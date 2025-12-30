ソフトバンク・山川穂高内野手（34）が、13年目の来季を表す言葉として色紙にしたためた文字は「復讐（ふくしゅう）」――。日本シリーズでは3本塁打と爆発したが、シーズンは打撃2冠だった2024年の成績を大きく下回った。失敗を繰り返さないよう、オフは圧倒的な練習量をこなしている。目指すのはプロ野球新記録のシーズン61本塁打。「俺たちは技術者。作品を作り上げていく感じ」と自身の打撃理論を話し始めた。山川は12年目