ソフトバンクから日本ハムへ移籍した有原が荷物整理でみずほペイペイドームを訪れ「ホークスを倒していかないと優勝はないと思う。お互いが、どういうバッターか、どういうピッチャーかを分かっている中での勝負になる。頭を使いながら」と早くも来季の対戦へ考えを巡らせた。2年連続最多勝など在籍3年間で38勝を挙げてリーグ連覇に貢献。「特に今季、去年できなかった日本一を達成することができた。そこが思い出」と振り返っ