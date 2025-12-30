「京都金杯・Ｇ３」（１月４日、京都）“最強世代”がマイル路線でも存在感を放つ。抜群の切れ味を武器に、デビューから７戦全てで掲示板確保の安定感を誇るランスオブカオス。スワンＳが０秒１差の３着、そして前走のリゲルＳ制覇で年長馬相手でも通用する力は証明済みだ。マイル路線の王道を突き進むためにも、チャーチルダウンズＣ以来となる重賞２勝目をつかみ取りたい。前走のリゲルＳについて、奥村豊師は「今後に向け