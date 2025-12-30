この原稿は24日の17時頃書いている。もう年の瀬、今夜はクリスマスイブになるわけだが、そんな時でもしっかりとパチンコについての話を、求められていないのに書いていきたい。これはまさに僕のルーチンなのだから。今回のテーマは単純。パチンコの流れについてのお話だ。読破してもあなたの人生になんらプラスになることは書いてないけど、人生って得てしてそういったことの連続でしかないので興味がなくても最後まで読んでね！（