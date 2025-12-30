客観的に見れば経済的な余裕があるはずなのに、驚くほどストイックな「貧乏性」を貫く人々がいる。静岡県の50代男性の年収は900万円。人もうらやむ高年収でありながら、日々の買い物に対して異常なまでの執着を見せている。「外でペットボトルとかの飲み物を極力買わないようにしている。スーパーとかでも、常に自宅近くのドラッグストアと値段を比較してしまう。少しでも高く買うと、損した気分がハンパない」喉が渇いても、自動