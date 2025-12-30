◆第１０４回全国高校サッカー選手権１回戦鹿島学園（茨城）７―０新田（愛媛）（２９日、駒沢陸上競技場）１５試合が行われ、３大会ぶり１２度目の出場の鹿島学園（茨城）が、新田（愛媛）を７―０で下し、県勢４５大会ぶりの優勝へ大勝発進した。Ｊ１で鹿島、Ｊ２では水戸が優勝し、サッカー界で今季の主役となった茨城県の代表として旋風を巻き起こす。奈良育英は矢板中央（栃木）を２―２で突入したＰＫ戦３―２で制した